***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı kararına istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.08.2024Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı toplantısında 500.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187295BIST