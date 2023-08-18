***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.08.2023 18:21
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı kararına istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.08.2024
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı toplantısında 500.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187295
BIST