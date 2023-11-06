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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.11.2023 18:16
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2023

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında özetle Şirketimizin 1.000.000.000 (BirMilyar) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve ihraç tavanı içerisinde yapılacak borçlanma aracı ihracında her bir ihracın tutarı, vadesi ve faiz oranı ile ihraçla ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi ve bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Kararımıza istinaden bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214579


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