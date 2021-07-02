***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021 - 30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Inveo Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla bu amaçla Danışma Kurulu oluşturduğumuzu ve Demet Özdemir, Bora Oruç ve Onur Topaç'ın kurul üyeleri olarak yetkilendirildiğini, 06.04.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla Önder Halisdemir'in Finansal Hizmetler Grubu Başkanı ve Danışma Kurulu üyesi olarak bünyemizde göreve başladığını ve yatırım bankası kurma çalışmalarını yöneteceğini açıklamıştık. Şirketimizin kaynaklarını, projeksiyonunu ve geçmiş dönem faaliyet raporunu da değerlendirerek gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda bankacılık alanında faaliyet gösterecek bir şirkette hissedar olunmasının Şirketimize gerek finansal açıdan gerekse itibar açısından yarar sağlayacağı değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankasının %74,999 oranında hissesine sahip olunmasına ve gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 224.997.000 TL nakit bedel ile katılınmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Bu kapsamda şirketimiz kuruluş izni almak için bugün (02.07.2021) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946006BIST