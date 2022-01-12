***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 10:12
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992917
BIST
11:302.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 23,16
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.067
11:3013,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0164
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
11:3015,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7411
En Düşük
15,5761
11:30805,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,87
|Açılış
|: 805,84
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,70
BIST En Aktif Hisseler11:29
|DOBUR
|118,80
|12.924.252
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|YKSLN
|6,14
|41.358.470
|% 9,84
|
|DARDL
|3,52
|126.648.155
|% 8,64
|
|EUHOL
|2,72
|4.140.746
|% -4,23
|
|GEDZA
|20,22
|18.220.283
|% -4,17
|
|MIATK
|33,26
|8.235.504
|% -3,87
|
|CELHA
|8,55
|6.585.883
|% -3,39
|
|RALYH
|10,09
|20.408.848
|% -3,07
|
|KRDMD
|13,00
|2.344.576.316
|% 2,85
|
|SISE
|15,44
|1.558.305.936
|% 4,61
|
|EREGL
|32,02
|951.183.779
|% 0,82
|
|THYAO
|26,88
|770.361.349
|% -0,07
|
|GARAN
|11,87
|582.769.917
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,00
|2.344.576.316
|% 2,85
|
|YKBNK
|3,82
|454.121.352
|% 1,87
|
|SISE
|15,44
|1.558.305.936
|% 4,61
|
|PETKM
|9,68
|514.745.711
|% 2,43
|
|GARAN
|11,87
|582.769.917
|% 0,76
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8074
|13,8133
|% 0,05
|
|Euro
|15,6961
|15,7082
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,7453
|18,8393
|% -0,03
|
|Frank
|14,8668
|14,9564
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% -0,02
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-6,59
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,27
|
Seans Raporu
11:29
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