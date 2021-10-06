***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 15:29
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 7.000.000.- USD olan, 1 yıl süreli Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için ''Yönetici Sorumluluk Sigortası'' poliçesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967450
BIST
16:321.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:328,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:3210,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:32500,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,83
|Açılış
|: 500,68
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:30
|YUNSA
|17,60
|26.745.204
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.104.174
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.561.529
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.326.980
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.211.513
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|35.828.119
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.888.773.324
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.052.138.713
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|756.275.207
|% 2,63
|
|EREGL
|16,76
|687.393.863
|% 3,78
|
|ASELS
|15,44
|654.196.529
|% 4,11
|
|PETKM
|6,19
|1.888.773.324
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.052.138.713
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|161.954.760
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,77
|124.401.822
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.726.348
|% 3,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8648
|8,8710
|% 0,01
|
|Euro
|10,2702
|10,2772
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0278
|12,0881
|% 0,10
|
|Frank
|9,5327
|9,5901
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,03
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,54
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-0,08
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, EREGL
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 54 artarak (% 1.71 ) 1, 222
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, DOBUR, MERIT, OZBAL, YUNSA, SODSN
-
16:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, IDEAS, KTSKR, DZGYO, SEYKM, KERVN
-
16:41
SODSN, ROYAL, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında