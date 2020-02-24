***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.02.2020 17:15
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun şirketimizin Ana Sözleşmesinin gerek Kanuni gereklilikler, gerekse tüzel kişilik çerçevesinde birçok kez lokal düzenlemeler yapılarak dil ve anlatımda farklı ifadelerin yer alması kurumsal şirket yapımızın temelini oluşturan Ana (Esas) Sözleşmemizin bu çerçevede genel olarak yeniden düzenlenmesine ve hükmü kalmamış bazı maddelerin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Aynı zamanda Şirket Ünvanının ana faaliyet konumuza uygun olarak değiştirilmesine ve bazı maddelerde de değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir
Bu amaçla Gerekli izinlerin alınması halinde ilk Genel Kurul Gündemine eklenecek ve SPK'na 24/02/2020 tarihli başvurumuz ekindeki tadil metni ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821176
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1612
En Düşük
6,0929
18:056,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6757
En Düşük
6,5989
18:05326,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,40
|Açılış
|: 326,42
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8835
|7,9230
|% 0,14
|
|Frank
|6,2288
|6,2663
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6273
|1,6355
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|11,31
|
|Altın Gr.
|329
|329
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-2,50
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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17:57
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