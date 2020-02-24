***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun şirketimizin Ana Sözleşmesinin gerek Kanuni gereklilikler, gerekse tüzel kişilik çerçevesinde birçok kez lokal düzenlemeler yapılarak dil ve anlatımda farklı ifadelerin yer alması kurumsal şirket yapımızın temelini oluşturan Ana (Esas) Sözleşmemizin bu çerçevede genel olarak yeniden düzenlenmesine ve hükmü kalmamış bazı maddelerin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Aynı zamanda Şirket Ünvanının ana faaliyet konumuza uygun olarak değiştirilmesine ve bazı maddelerde de değişiklikler yapılmasına karar verilmiştirBu amaçla Gerekli izinlerin alınması halinde ilk Genel Kurul Gündemine eklenecek ve SPK'na 24/02/2020 tarihli başvurumuz ekindeki tadil metni ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821176BIST