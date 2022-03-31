Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 08:40
***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.500.000 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına karar vermiş olup, 30.03.2022 tarihi itibarıyla sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu‘na başvuruda bulunmuştur.   Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014267


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:212.232
Değişim :  0,08% |  1,87
Açılış :  2.236  
Önceki Kapanış :  2.230  
En Yüksek
2.242 En Düşük
2.232
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 113,30 5.044.885 % 10,00  
YKSLN 7,12 44.307.078 % 8,37  
TURGG 211,20 30.993.250 % 7,21  
AKFGY 3,71 102.963.440 % 6,61  
ASUZU 72,45 58.534.574 % 6,54  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Dolar 14,6558 14,6591 % 0,04  
Euro 16,3233 16,3371 % -0,10  
Sterlin 19,1820 19,2782 % -0,09  
Frank 15,7964 15,8915 % -0,11  
Riyal 3,8948 3,9143 % -0,02  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -9,80  
Altın Gr. 907 907 -4,03  
Cumhuriyet 6.013 6.104 -24,00  
Tam 5.983 6.132 -24,98  
Yarım 2.892 2.966 -12,08  
Çeyrek 1.450 1.483 -6,05  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 -0,17  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,07  
B. Petrol 107 107 -4,79  
Seans Raporu 12:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru