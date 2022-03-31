***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 08:40
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.500.000 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına karar vermiş olup, 30.03.2022 tarihi itibarıyla sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu‘na başvuruda bulunmuştur. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014267
BIST
12:212.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,87
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.232
12:2114,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:2116,3371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0170
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:21906,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,34
|Açılış
|: 906,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,12
|44.307.078
|% 8,37
|
|TURGG
|211,20
|30.993.250
|% 7,21
|
|AKFGY
|3,71
|102.963.440
|% 6,61
|
|ASUZU
|72,45
|58.534.574
|% 6,54
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,46
|78.425.777
|% -6,14
|
|ARMDA
|68,80
|598.170
|% -4,24
|
|GLBMD
|5,73
|4.915.247
|% -3,70
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,30
|2.225.646.089
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,26
|1.271.813.558
|% 2,07
|
|GARAN
|12,19
|1.174.902.018
|% 0,00
|
|KARSN
|5,64
|662.266.644
|% 6,21
|
|SISE
|15,25
|613.326.256
|% 0,79
|
|KARSN
|5,64
|662.266.644
|% 6,21
|
|GARAN
|12,19
|1.174.902.018
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|361.857.480
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,60
|315.215.631
|% 4,96
|
|ODAS
|1,70
|143.172.500
|% 1,19
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6558
|14,6591
|% 0,04
|
|Euro
|16,3233
|16,3371
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1820
|19,2782
|% -0,09
|
|Frank
|15,7964
|15,8915
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% -0,02
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-9,80
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-24,00
|
|Tam
|5.983
|6.132
|-24,98
|
|Yarım
|2.892
|2.966
|-12,08
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,79
|