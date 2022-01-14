***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 16:25
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.314,68 % 0,02 % 0,01 % 82,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994145
BIST
16:122.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -16,94
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
16:1213,5474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0346
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:1215,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0780
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:12794,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,70
|Açılış
|: 794,10
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:10
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.245.805
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,32
|50.943.567
|% -6,43
|
|DOBUR
|105,80
|10.720.930
|% -6,37
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|EREGL
|31,20
|1.118.453.855
|% -1,33
|
|SISE
|15,00
|1.072.128.155
|% -0,33
|
|KOZAL
|128,90
|818.457.687
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,41
|667.641.638
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|699.231.540
|% -1,31
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|AKBNK
|7,48
|553.563.815
|% -1,06
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5354
|13,5474
|% -0,25
|
|Euro
|15,4854
|15,5036
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,5172
|18,6100
|% -0,18
|
|Frank
|14,8074
|14,8966
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5994
|3,6175
|% -0,23
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,07
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|-23,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-27,63
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-13,36
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,57
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 02 kaybederek (% -0.97 ) 1, 849
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFB, DARDL, QNBFL
-
16:22
AYEN, SELVA, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
EMNIS, UZERB, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında