***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 13:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni Bİldirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039084
BIST
13:122.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
13:1217,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
13:1218,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
13:121.020,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler13:10
|BASCM
|3,52
|274.516
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.233.010
|% 9,96
|
|FMIZP
|130,30
|59.456.781
|% 7,78
|
|ECZYT
|51,65
|60.757.501
|% 7,60
|
|AKSGY
|3,20
|54.171.224
|% 7,38
|
|UFUK
|71,40
|1.417.144
|% -9,96
|
|SNKRN
|21,72
|6.504.624
|% -9,50
|
|ETYAT
|2,97
|1.619.919
|% -6,31
|
|TSGYO
|4,65
|27.855.736
|% -5,49
|
|BAYRK
|6,74
|11.157.920
|% -4,40
|
|THYAO
|49,66
|1.995.377.302
|% -1,76
|
|ASELS
|24,48
|1.626.740.913
|% 5,06
|
|EREGL
|27,32
|808.267.656
|% -0,94
|
|SISE
|21,36
|694.942.283
|% -0,93
|
|ODAS
|3,12
|671.944.222
|% -3,70
|
|ODAS
|3,12
|671.944.222
|% -3,70
|
|YKBNK
|4,73
|452.659.086
|% -2,27
|
|TSKB
|2,10
|199.340.164
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,58
|173.943.164
|% -0,39
|
|ASELS
|24,48
|1.626.740.913
|% 5,06
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3619
|17,3692
|% 0,10
|
|Euro
|18,3077
|18,3333
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2897
|21,3964
|% 0,48
|
|Frank
|18,0668
|18,1756
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6140
|4,6371
|% 0,18
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|5,67
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,72
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.775
|6.872
|10,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,40
|