***GEREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.02.2022 18:15
***GEREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/02/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Fatma YÜCEL
32273318
Ali YÜCEL
21356795
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/03/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002130
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
0
En Düşük
0
18:0513,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0050
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,08
|Açılış
|: 820,57
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|6,13
|5.864.614
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|TRILC
|10,12
|23.405.610
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|13.564.240
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,40
|22.412.773
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,88
|11.141.000
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,64
|63.917.407
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,10
|202.325
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,74
|15.284.456
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,21
|42.071.243
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5974
|13,6019
|% 0,04
|
|Euro
|15,4633
|15,4801
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,4139
|18,5062
|% -0,07
|
|Frank
|14,6965
|14,7850
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6146
|3,6328
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,33
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de