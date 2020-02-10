***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:57
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818046
BIST
17:25117.575
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -3.439,97
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:256,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:256,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:25304,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,03
|Açılış
|: 304,78
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.750.926
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.620.694
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,92
|29.922.908
|% 14,29
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|TRCAS
|3,66
|109.873.661
|% 8,61
|
|GYHOL
|25,56
|10.061.157
|% -12,47
|
|DOKTA
|47,74
|64.354.182
|% -12,32
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,36
|4.112.241
|% -11,83
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,97
|1.921.161.708
|% -3,46
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|PETKM
|3,93
|628.679.709
|% -4,38
|
|ASELS
|23,74
|580.255.466
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,81
|566.485.585
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,22
|410.540.007
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|396.492.333
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|566.485.585
|% -4,10
|
|ODAS
|2,10
|400.407.671
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,48
|
|Frank
|6,1346
|6,1715
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6005
|1,6085
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.008
|2.059
|8,18
|
|Yarım
|971
|996
|3,96
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
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