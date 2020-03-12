***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:26
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827523
BIST
16:1695.376
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -5.590,28
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.284
16:166,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2651
En Düşük
6,2064
16:167,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:16324,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,35
|Açılış
|: 324,31
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.191.651
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|135.296.656
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.377.473
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.754.274
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.324.629
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|166.080.917
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.763.362
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.090.355
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.342.168
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.214.543
|% -19,99
|
|ASELS
|24,80
|710.731.169
|% -5,20
|
|THYAO
|8,82
|478.957.800
|% -8,22
|
|GARAN
|8,86
|306.787.474
|% -7,52
|
|ECILC
|4,78
|278.251.132
|% 19,80
|
|MGROS
|21,18
|260.429.465
|% -7,83
|
|IHLGM
|0,94
|143.493.961
|% -16,07
|
|ODAS
|1,38
|163.557.550
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|68.234.273
|% -17,39
|
|KARSN
|1,37
|117.503.130
|% -11,04
|
|EKGYO
|1,16
|95.433.360
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9148
|7,9545
|% -0,31
|
|Frank
|6,6439
|6,6839
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6623
|1,6707
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|