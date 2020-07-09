***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:00
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858247
BIST
17:08118.263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -449,68
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:086,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:087,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:08400,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,67
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.884.480
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.923.905
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.871.610
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|24.047.494
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.328.622
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.274.479
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.315.382
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.406.245
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.262.167
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,59
|3.309.305.192
|% 3,45
|
|THYAO
|11,76
|1.564.033.057
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,67
|1.228.991.154
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.287.456
|% -1,32
|
|ODAS
|2,71
|1.033.014.099
|% 0,00
|
|SISE
|6,59
|3.309.305.192
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.287.456
|% -1,32
|
|ODAS
|2,71
|1.033.014.099
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,67
|1.228.991.154
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|755.756.348
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6635
|8,7070
|% 0,47
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,30
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|13,60
|
|Tam
|2.673
|2.687
|13,90
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|6,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,00
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,21
|
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