***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 15:36
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862451
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05436,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,49
|Açılış
|: 436,53
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|DOCO
|377,20
|451.012.966
|% -2,58
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|VAKBN
|4,51
|359.660.374
|% -6,04
|
|TRGYO
|4,48
|358.422.968
|% -2,82
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|IHYAY
|1,30
|273.648.577
|% -5,80
|
|ODAS
|2,52
|267.607.506
|% -7,35
|
|ADESE
|2,08
|186.819.960
|% -9,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9819
|9,0269
|% 1,82
|
|Frank
|7,5602
|7,6057
|% 1,65
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,04
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,16
|
|Cumhuriyet
|2.853
|2.892
|65,60
|
|Tam
|2.939
|2.975
|67,60
|
|Yarım
|1.427
|1.452
|33,00
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,50
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,44
|0,01
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,26
|
Seans Raporu
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