***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:30
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888823
BIST
11:431.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -14,43
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:437,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:439,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:43470,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,39
|Açılış
|: 470,36
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YESIL
|48,28
|15.161.183
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.610.499
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,83
|35.668.935
|% 8,75
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,73
|1.562.305.341
|% -2,46
|
|KRDMD
|4,30
|549.804.665
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,90
|535.872.503
|% 0,53
|
|THYAO
|11,58
|383.817.190
|% -1,70
|
|AKBNK
|6,12
|371.093.493
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,90
|535.872.503
|% 0,53
|
|GARAN
|8,73
|1.562.305.341
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,79
|366.755.751
|% -2,45
|
|KRDMD
|4,30
|549.804.665
|% -1,83
|
|SKBNK
|1,49
|130.439.003
|% -1,97
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7376
|% 0,40
|
|Euro
|9,1855
|9,1915
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2011
|10,2522
|% 0,57
|
|Frank
|8,4606
|8,5116
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0570
|2,0674
|% 0,35
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,53
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,74
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,02
|
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