***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:11
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930018
BIST
15:281.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -24,16
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:288,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:289,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:28469,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,60
|Açılış
|: 469,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.165.671
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.712.610
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.349.077
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.080.579
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.659.679
|% -2,28
|
|EREGL
|18,24
|744.837.105
|% 0,05
|
|GARAN
|6,96
|715.731.831
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,09
|443.937.675
|% -1,53
|
|THYAO
|10,95
|340.933.243
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,06
|310.348.056
|% -2,83
|
|PETKM
|6,42
|769.659.679
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|715.731.831
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.080.579
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|148.213.471
|% -0,54
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1781
|8,1795
|% 0,89
|
|Euro
|9,8361
|9,8447
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,3510
|11,4079
|% 0,72
|
|Frank
|8,8728
|8,9263
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1740
|2,1849
|% 0,85
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,77
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|44,20
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|21,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|10,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|-1,25
|