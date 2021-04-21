***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:38
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930152
BIST
16:491.312
En Yüksek
|Değişim
|: -3,92%
|| -53,48
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.312
16:498,1888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:499,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:49471,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,87
|Açılış
|: 471,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
472,22
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.755.752
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.340.775
|% 9,52
|
|BJKAS
|9,00
|11.413.242
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.025.283
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|20.821.235
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|34.962.627
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.714.109
|% -10,00
|
|EREGL
|17,78
|972.212.820
|% -2,47
|
|PETKM
|6,30
|930.329.258
|% -4,11
|
|GARAN
|6,92
|876.934.723
|% -2,40
|
|KRDMD
|6,88
|552.420.425
|% -4,44
|
|THYAO
|10,75
|470.503.964
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,05
|354.026.394
|% -3,30
|
|PETKM
|6,30
|930.329.258
|% -4,11
|
|GARAN
|6,92
|876.934.723
|% -2,40
|
|EKGYO
|1,79
|183.316.970
|% -2,72
|
|TSKB
|1,20
|113.138.477
|% -4,76
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1861
|8,1919
|% 1,04
|
|Euro
|9,8495
|9,8611
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,3561
|11,4131
|% 0,76
|
|Frank
|8,8870
|8,9405
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1791
|2,1900
|% 1,08
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01OYAYO
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 978 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 1, 316 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 62 altında . İşlem hacmi 11, 989.00 milyon TL de
-
17:00HURGZ
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 552 adet işlem
-
16:59MAKTK
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 094, 537 adet işlem
-
16:58SARKY
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 161 adet işlem