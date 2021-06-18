***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 11:24
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942997
BIST
12:521.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.406
12:528,6815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
12:5210,3483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0492
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
12:52500,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,41
|Açılış
|: 500,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler12:52
|IDGYO
|6,05
|1.224.533
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|6.684.919
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.785.414
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.506.368
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.066.603
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|VERTU
|22,96
|19.561.924
|% -4,73
|
|SEYKM
|14,03
|30.384.608
|% -3,90
|
|THYAO
|14,55
|780.133.606
|% -0,75
|
|GARAN
|8,24
|343.648.062
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,11
|255.369.712
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,02
|253.964.414
|% -2,09
|
|KOZAL
|121,70
|245.092.287
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,11
|255.369.712
|% -0,47
|
|THYAO
|14,55
|780.133.606
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,18
|113.234.164
|% 0,46
|
|GARAN
|8,24
|343.648.062
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,02
|253.964.414
|% -2,09
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6815
|% -0,43
|
|Euro
|10,3428
|10,3483
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,0278
|12,0881
|% -0,65
|
|Frank
|9,4046
|9,4613
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -0,46
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,81
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|20,11
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|9,73
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|