***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003356
BIST
17:182.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,58
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:1813,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2051
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:1815,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2650
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:18848,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 11,43
|Açılış
|: 848,68
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:18
|HUNER
|2,20
|3.585.529
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.436.084
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.254.217
|% 9,94
|
|TETMT
|344,00
|9.471.146
|% 8,52
|
|SKTAS
|3,30
|29.411.194
|% 7,84
|
|PKENT
|467,30
|835.065
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.892.689
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|EREGL
|28,48
|1.163.106.269
|% -1,32
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,26
|324.209.035
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8667
|13,8677
|% 1,50
|
|Euro
|15,7325
|15,7438
|% 1,71
|
|Sterlin
|18,7343
|18,8283
|% 1,10
|
|Frank
|15,0181
|15,1086
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6846
|3,7031
|% 1,49
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-1,44
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,44
|
|Cumhuriyet
|5.645
|5.731
|115,00
|
|Tam
|5.620
|5.762
|121,19
|
|Yarım
|2.716
|2.787
|58,62
|
|Çeyrek
|1.362
|1.394
|29,32
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,26
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|1,60
|