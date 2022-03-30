***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 13:32
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013953
BIST
13:442.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,47
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
13:4414,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1097
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
13:4416,3485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1632
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
13:44905,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,34
|Açılış
|: 905,70
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler13:44
|ULUSE
|103,00
|10.751.188
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,42
|290.230.055
|% 9,62
|
|KLNMA
|15,75
|800.208
|% 9,37
|
|CRFSA
|35,30
|42.004.341
|% 8,28
|
|ETILR
|9,20
|1.833.943
|% 8,24
|
|UZERB
|35,12
|324.534
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,58
|146.294.713
|% -8,47
|
|PKENT
|215,40
|24.913.112
|% -8,30
|
|KAREL
|12,82
|83.873.303
|% -8,03
|
|DZGYO
|2,70
|29.838.339
|% -6,90
|
|THYAO
|31,56
|2.646.028.785
|% -0,25
|
|ASELS
|24,62
|1.373.615.934
|% 2,93
|
|GARAN
|12,19
|1.370.944.916
|% 0,66
|
|SISE
|15,28
|928.725.049
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,08
|749.193.048
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|749.193.048
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|238.453.769
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,16
|166.983.994
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|96.869.438
|% 6,94
|
|TSKB
|1,47
|175.103.851
|% 2,80
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6773
|14,6824
|% 0,75
|
|Euro
|16,3368
|16,3485
|% 1,01
|
|Sterlin
|19,2201
|19,3165
|% 1,04
|
|Frank
|15,7841
|15,8792
|% 1,25
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,72
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,74
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|53,66
|
|Yarım
|2.890
|2.964
|25,96
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|12,98
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,91
|