***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:27
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080817
BIST
10:164.558
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -110,82
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.549
10:1618,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:1619,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:161.057,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.057,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BRLSM
|26,88
|27.414.077
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,27
|74.339.159
|% 7,18
|
|GARFA
|22,12
|614.931
|% 6,76
|
|UZERB
|50,00
|75.950
|% 6,38
|
|MNDRS
|8,03
|104.413.996
|% -9,98
|
|ALCTL
|82,75
|34.242.285
|% -9,61
|
|KMPUR
|138,00
|22.402.530
|% -8,79
|
|DOGUB
|7,86
|5.484.047
|% -8,60
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|THYAO
|103,10
|863.473.381
|% -1,43
|
|EREGL
|36,70
|693.843.064
|% -0,92
|
|HALKB
|10,43
|616.276.132
|% 1,46
|
|YKBNK
|10,70
|610.390.987
|% -2,46
|
|VAKBN
|10,18
|584.070.401
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,27
|159.505.908
|% -3,81
|
|EKGYO
|5,43
|330.931.406
|% -1,81
|
|HALKB
|10,43
|616.276.132
|% 1,46
|
|VAKBN
|10,18
|584.070.401
|% -1,07
|
|YKBNK
|10,70
|610.390.987
|% -2,46
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6232
|% 0,18
|
|Euro
|19,3277
|19,3435
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,0810
|22,1917
|% -0,03
|
|Frank
|19,6047
|19,7228
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9389
|4,9636
|% 0,18
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-7,67
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.057
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.016
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.407
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-0,69
|