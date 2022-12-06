***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:20
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084630
BIST
11:554.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,36
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.977
En Düşük
4.910
11:5518,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:5519,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:551.062,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.062,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BARMA
|122,10
|27.775.796
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.349.489
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.403.595
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.118.602
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.284.480
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|421.245.364
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|362.752.784
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|47.749.865
|% -9,97
|
|PRDGS
|11,47
|26.218.166
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,24
|5.074.119.869
|% 6,22
|
|THYAO
|138,70
|3.865.716.913
|% 0,07
|
|EREGL
|42,72
|3.372.021.612
|% 0,66
|
|ASELS
|49,44
|2.162.819.223
|% -0,68
|
|ENKAI
|27,38
|1.997.847.220
|% 2,70
|
|KRDMD
|17,24
|5.074.119.869
|% 6,22
|
|ADESE
|1,85
|265.251.065
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|898.801.394
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,68
|286.002.600
|% 0,37
|
|TSKB
|4,06
|428.329.969
|% 1,25
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6392
|% 0,01
|
|Euro
|19,5549
|19,5729
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6459
|22,7594
|% 0,09
|
|Frank
|19,6868
|19,8054
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% -0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,68
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,35
|