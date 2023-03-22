***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2023 10:07
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126925
BIST
10:444.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,82
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4419,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4420,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:441.186,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.186,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.527.984
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.573.265
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|19.494.310
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|56.984.604
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,39
|4.996.666
|% -5,93
|
|EUKYO
|5,00
|734.870
|% -5,84
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|MARKA
|8,14
|13.082.691
|% -5,24
|
|ULUSE
|164,70
|39.703.998
|% -4,41
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|THYAO
|123,80
|524.376.814
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASELS
|53,40
|367.847.678
|% 0,19
|
|EKGYO
|6,69
|338.981.878
|% 1,67
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|YKBNK
|10,22
|242.600.877
|% -0,68
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0365
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,4934
|20,5028
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,2766
|23,3933
|% 0,42
|
|Frank
|20,5237
|20,6474
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0528
|5,0781
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.002
|8.094
|-30,00
|
|Yarım
|3.923
|3.961
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.961
|1.980
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,63
|