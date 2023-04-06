***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2023 10:04
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132326
BIST
10:294.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,19
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:2919,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:2921,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1469
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1544
En Düşük
20,9548
10:291.248,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.248,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|12.460.167
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|26.886.855
|% 9,98
|
|DGGYO
|32,66
|11.377.001
|% -9,28
|
|ONCSM
|135,50
|18.677.328
|% -5,57
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|326,70
|9.355.283
|% -3,46
|
|HEDEF
|21,38
|3.741.997
|% -3,35
|
|AKFYE
|17,23
|642.554.372
|% 3,61
|
|ASTOR
|58,85
|613.370.524
|% 3,25
|
|THYAO
|126,20
|411.692.046
|% 0,72
|
|TOASO
|204,20
|352.976.420
|% 3,24
|
|EKSUN
|80,50
|265.402.557
|% 3,14
|
|AKFYE
|17,23
|642.554.372
|% 3,61
|
|YYAPI
|2,87
|79.001.766
|% 6,69
|
|SKBNK
|2,56
|70.414.258
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,45
|176.533.198
|% 1,10
|
|YGYO
|2,14
|37.468.710
|% 1,90
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2614
|19,2672
|% 0,15
|
|Euro
|21,0712
|21,1496
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,9672
|24,0874
|% 0,25
|
|Frank
|21,1842
|21,3119
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1183
|5,1439
|% 0,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-3,28
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.477
|8.552
|-24,00
|
|Yarım
|4.140
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,49
|
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