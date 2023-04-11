***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 10:30
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136134
BIST
12:445.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,79
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.097
12:4419,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4421,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1205
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:441.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.243,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:42
|AGESA
|29,64
|44.515.385
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.908.835
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.770.401
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.282.423
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.325.956
|% -6,41
|
|ONCSM
|119,90
|118.302.447
|% -6,25
|
|KRGYO
|16,41
|7.177.766
|% -6,23
|
|YYAPI
|3,08
|139.803.938
|% -5,52
|
|GESAN
|81,45
|2.532.974.374
|% -0,37
|
|THYAO
|132,70
|2.135.860.217
|% -0,60
|
|EREGL
|36,10
|1.863.320.413
|% 0,61
|
|OYAKC
|36,24
|1.678.625.292
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,96
|1.302.990.573
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,33
|1.149.666.979
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|879.346.223
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|399.508.616
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,11
|872.737.951
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|175.317.653
|% 1,20
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2889
|19,2929
|% 0,12
|
|Euro
|21,0508
|21,0590
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9173
|24,0372
|% 0,52
|
|Frank
|21,2430
|21,3709
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1270
|5,1527
|% 0,11
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|9,52
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.542
|8.601
|22,00
|
|Yarım
|4.172
|4.209
|11,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.104
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|0,48
|