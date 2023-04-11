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***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.04.2023 10:30
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [GEREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136134


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GLRYH 8,74 35.908.835 % 9,94  
MARKA 21,80 3.386.129 % 9,93  
RTALB 8,78 29.770.401 % 9,89  
KSTUR 371,10 142.874 % 9,79  
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Sterlin 23,9173 24,0372 % 0,52  
Frank 21,2430 21,3709 % 0,64  
Riyal 5,1270 5,1527 % 0,11  
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Altın Ons 2.003 2.004 12,06  
Altın Gr. 1.243 1.244 9,52  
Cumhuriyet 8.484 8.612 34,00  
Tam 8.542 8.601 22,00  
Yarım 4.172 4.209 11,00  
Çeyrek 2.086 2.104 5,00  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 0,14  
Gümüş Gr. 15,52 15,54 0,11  
B. Petrol 84,66 84,66 0,48  
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