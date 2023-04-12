***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2023 10:03
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136648
BIST
10:175.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,50
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.138
En Düşük
5.121
10:1719,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1721,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0717
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:171.251,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.251,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
|
|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
|
|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3056
|19,3148
|% 0,16
|
|Euro
|21,0860
|21,0989
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,53
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.580
|8.659
|42,00
|
|Yarım
|4.191
|4.237
|20,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.119
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,18
|
|B. Petrol
|85,77
|85,77
|0,16
|