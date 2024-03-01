***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2024 11:04
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253410
BIST
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13:159.172
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -22,02
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1531,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1071
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1533,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0237
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:152.064,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,47
|Açılış
|: 2.064,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:15
|VKING
|37,84
|43.174.170
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.635.277.930
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.856.167
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.253.889
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|613.165.884
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.907.336
|% -9,95
|
|ERSU
|31,70
|44.519.850
|% -7,31
|
|KTLEV
|111,00
|295.528.171
|% -6,57
|
|ISGSY
|28,98
|69.075.123
|% -5,60
|
|KBORU
|165,20
|1.136.199.867
|% -5,11
|
|EREGL
|46,14
|3.957.533.105
|% 1,36
|
|REEDR
|72,55
|3.229.096.696
|% 4,84
|
|GUBRF
|204,20
|3.192.907.353
|% 1,79
|
|KONTR
|304,50
|3.015.734.610
|% 6,10
|
|THYAO
|279,75
|2.608.883.885
|% -0,71
|
|EREGL
|46,14
|3.957.533.105
|% 1,36
|
|AKFGY
|2,58
|185.687.322
|% 2,79
|
|EKGYO
|11,18
|776.664.672
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,61
|375.153.034
|% -0,53
|
|CEMAS
|5,17
|339.286.902
|% 1,57
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3343
|31,3406
|% 0,34
|
|Euro
|33,8751
|33,8904
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,4424
|39,6402
|% 0,34
|
|Frank
|35,2345
|35,4468
|% 0,16
|
|Riyal
|8,3302
|8,3720
|% 0,33
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|874,37
|875,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,80
|948,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,59
|2.047,90
|% 0,66
|