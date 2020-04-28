***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2020 15:00
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş'nin(a member firm of PKF International) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840763
BIST
16:19101.677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 409,40
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:196,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:197,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:19384,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 384,83
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.267.643
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.988
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|571.827.406
|% -0,28
|
|ASELS
|27,52
|436.405.275
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.613.903
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.174.011
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7012
|8,7448
|% 0,50
|
|Frank
|7,1657
|7,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-1,90
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,40
|
|Tam
|2.528
|2.583
|-4,60
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,48
|23,48
|0,41
|
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