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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.07.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020-25.06.2020-08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.07.2020 ve 10116 Sayı
Açıklamalar

Şirketimizin  
 
25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
 

 
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 
 
 
 
2020 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere 
 
 
 
seçilmiştir. 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 
 
08.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 10.07.2020 tarihli 10116 sayılı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859463


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ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
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Frank 7,2637 7,3075 % 0,04  
Riyal 1,8232 1,8323 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 11,15  
Altın Gr. 399 399 1,92  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,30  
Tam 2.670 2.681 8,60  
Yarım 1.296 1.312 4,20  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,12  
B. Petrol 43,26 43,26 0,02  
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