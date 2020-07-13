***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2020 16:46
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020-25.06.2020-08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.07.2020 ve 10116 Sayı
Açıklamalar
Şirketimizin
25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
,
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
2020 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere
seçilmiştir. 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı
08.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 10.07.2020 tarihli 10116 sayılı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859463
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8076
En Düşük
7,7554
18:05399,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,27
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6263
|8,6695
|% -0,10
|
|Frank
|7,2637
|7,3075
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|11,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,30
|
|Tam
|2.670
|2.681
|8,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,12
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,02
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de