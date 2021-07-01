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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.07.2021 15:36



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş'nin(a member firm of PKF International) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945451


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Tam 3.277 3.362 40,41  
Yarım 1.584 1.626 19,55  
Çeyrek 794 813 9,78  
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