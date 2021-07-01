***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2021 15:36
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş'nin(a member firm of PKF International) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945451
BIST
16:391.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:398,6885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:3910,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:39497,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 497,15
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PEKGY
|1,10
|72.443.821
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.581.247
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.519.348
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.172.421
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.723.815
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.894
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|6.241.840
|% -8,84
|
|THYAO
|13,59
|927.216.787
|% 1,65
|
|GARAN
|8,39
|773.844.452
|% 1,08
|
|SASA
|27,26
|370.755.389
|% 0,29
|
|KOZAL
|116,80
|323.516.547
|% -0,26
|
|ERBOS
|127,40
|308.900.186
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|247.887.438
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|241.381.351
|% 0,46
|
|GARAN
|8,39
|773.844.452
|% 1,08
|
|THYAO
|13,59
|927.216.787
|% 1,65
|
|PEKGY
|1,10
|72.443.821
|% 10,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6841
|8,6885
|% -0,12
|
|Euro
|10,3281
|10,3376
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9581
|12,0180
|% -0,33
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% -0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|9,43
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.277
|3.362
|40,41
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|19,55
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,40
|76,40
|1,79
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 326.00 milyon TL de
-
16:50TAVHL
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 544 adet işlem
-
16:49TTRAK
Yüzde 5.50 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 011 adet işlem
-
16:48EMKEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 195, 851 adet işlem
-
16:47JANTS
Yüzde 4.31 oranında artışla 81.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 499 adet işlem