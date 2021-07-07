***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2021 18:11
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere
seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947884
BIST
18:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:008,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0010,2707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:00504,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 504,98
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PRKAB
|12,93
|67.341.661
|% 9,95
|
|TUREX
|10,52
|19.898.170
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.135.468
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.349.817
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.430.257
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|8.061.932
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,10
|1.491.738
|% -9,78
|
|DENGE
|2,15
|2.249.992
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|534.280
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|THYAO
|13,85
|762.459.300
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6987
|8,7055
|% 0,22
|
|Euro
|10,2649
|10,2707
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% -0,02
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-1,81
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem