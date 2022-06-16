***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 16:44
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
2022 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere
seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037708
BIST
16:562.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,91
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:5617,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0633
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:5618,1131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0935
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:561.018,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.018,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SANEL
|6,16
|5.567.853
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.281.100
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.893.497
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|MEGAP
|5,90
|64.703.194
|% -8,81
|
|MEGAP
|5,90
|64.703.194
|% -8,81
|
|FONET
|13,73
|117.999.423
|% -7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,76
|15.195.890
|% -5,59
|
|THYAO
|47,44
|4.342.076.809
|% -2,06
|
|SASA
|45,74
|2.768.384.675
|% 2,28
|
|EREGL
|29,38
|2.403.047.869
|% -1,94
|
|SISE
|21,20
|1.566.029.728
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,13
|1.169.691.283
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,66
|893.060.951
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|480.440.031
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,94
|605.505.785
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,66
|688.759.586
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|427.629.464
|% 1,71
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2950
|17,3039
|% 0,38
|
|Euro
|18,0827
|18,1177
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1494
|21,2555
|% 1,17
|
|Frank
|17,7315
|17,8383
|% 2,76
|
|Riyal
|4,5983
|4,6214
|% 0,47
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.766
|6.869
|-2,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,57
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09OSTIM
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 246, 297 adet işlem
-
17:08MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 520 adet işlem
-
17:08MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 520 adet işlem
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 6 kaybederek (% -1.83 ) 2, 226
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, UFUK, YGGYO, TSGYO