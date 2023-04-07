***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 16:10
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133674
BIST
16:184.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 25,97
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1819,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1821,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 15,4790
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4623
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:181.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,61
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
|:
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.213.773
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.407.895
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.113.179
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.271.402
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.077.838
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,20
|105.459.836
|% -8,03
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,30
|15.572.116
|% -3,62
|
|THYAO
|127,40
|2.118.355.332
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.900.951.553
|% 1,31
|
|ASTOR
|57,95
|1.821.053.739
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.774.213.773
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.491.452.027
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,58
|1.214.451.266
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,21
|1.347.220.580
|% 1,40
|
|KOZAL
|21,68
|1.900.951.553
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.056.742
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2461
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9801
|21,0170
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8237
|23,9432
|% -0,18
|
|Frank
|21,1477
|21,2751
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1169
|5,1426
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,76
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|