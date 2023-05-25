***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 16:54
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153867
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0491
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9388
En Düşük
19,8779
18:0521,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1359
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3590
18:051.246,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,42
|Açılış
|: 1.246,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9297
|19,9339
|% 0,22
|
|Euro
|21,3881
|21,4525
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,4815
|24,6043
|% -0,17
|
|Frank
|21,8995
|22,0315
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2994
|5,3260
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.468
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.295
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-2,92
|