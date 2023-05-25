***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVentera Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153867BIST