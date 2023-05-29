***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023-25.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVentera Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2023Tescil Tarihi29.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.05.2023 - 10840AçıklamalarŞirketimizin25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısındaSermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilenVentera Bağımsız Denetim A.Ş. 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 29.05.2023 tarih ve 10840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154369BIST