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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.12.2021 18:10
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Asfa Uluslararası İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İle Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat, Elektrik ve Mekanik Taahhüt İşleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
200.000,00 TL
Beher Pay Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
200.000,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 50
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,000264
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,000400
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile Asfa Uluslararası İnş. San. Ve Tic. A.Ş. arasında 11.10.2018 tarihinde % 50 - % 50 oranında kurmuş olduğumuz "Asfa Uluslararası İnş. San. A.Ş. İle Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı" öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985272


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ASUZU 29,40 57.408.147 % 293,05  
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Riyal 3,3208 3,3374 % -0,16  
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Altın Gr. 720 720 -0,25  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,14  
Gümüş Gr. 9,09 9,11 0,06  
B. Petrol 74,09 74,09 0,13  
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