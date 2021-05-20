***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 69.340.086 63.899.263Satışların Maliyeti17 -57.407.510 -50.627.701TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.932.576 13.271.562BRÜT KAR (ZARAR)11.932.576 13.271.562Genel Yönetim Giderleri-2.448.957 -2.277.102Pazarlama Giderleri-7.849.766 -7.452.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.151.568 8.133.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.659.431 -3.404.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.125.990 8.271.871FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.125.990 8.271.871Finansman Gelirleri5.600.274 2.294.840Finansman Giderleri-12.314.154 -9.173.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.412.110 1.393.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.560.994 -529.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -496.961 -138.649Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.057.955 -390.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.973.104 863.972DÖNEM KARI (ZARARI)8.973.104 863.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.630 -76.697Ana Ortaklık Payları8.948.474 940.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.347.923 6.419.002Dönem Karı (Zararı)8.948.474 940.669Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 8.948.474 940.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.192.438 1.337.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 8.211.987 1.388.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler591.795 -17.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 591.795 -17.903Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.178.005 -324.341Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-629.612 -585.592Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.807.617 261.251Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.657.355 577.482Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-131.994 -286.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.488.835 4.140.766Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.069.700 -8.582.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -58.645 45.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -23.011.055 -8.627.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.281 5.002İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.281 5.002Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 1.407.623Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 0 1.407.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 2.955.837 5.112.784Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -814.692 -3.599.135Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-123.368 528.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -123.368 528.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -2.199.462 227.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-826.030 4.823.635Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -826.030 4.823.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-277.322 -167.305İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-277.322 -167.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 4.540.174 3.241.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler319.447 1.142.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)319.447 1.142.730Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.347.923 6.419.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.804.891 -5.199.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.043.457 -4.638.466Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15.043.457 -4.638.466Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)238.566 -560.675FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.942.078 10.314.767Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.942.078 10.314.767Kredilerden Nakit Girişleri5 3.942.078 10.314.767YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.210.736 11.534.628Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 2.945.725 2.026.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.265.011 13.561.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.741.864 13.080.849DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.476.853 26.642.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.497.804 46.819.403Finansal Yatırımlar238.566Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri238.566Ticari Alacaklar90.693.888 66.994.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 568.311 509.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 90.125.577 66.484.910Diğer Alacaklar1.882.914 1.884.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.882.914 1.884.548Stoklar7 67.732.596 70.688.433Peşin Ödenmiş Giderler7.147.297 6.921.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.147.297 6.921.183Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 253.175 216.951Diğer Dönen Varlıklar1.773.106 2.092.553İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.773.106 2.092.553ARA TOPLAM205.980.780 195.856.213TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR205.980.780 195.856.213DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.585 39.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.585 39.232Maddi Duran Varlıklar12 91.663.953 84.847.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar190.912 176.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar190.912 176.040Peşin Ödenmiş Giderler7.692.200 7.103.622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.692.200 7.103.622Ertelenmiş Vergi Varlığı18 19.009.898 16.891.805Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar18 14.365 14.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.605.913 109.072.420TOPLAM VARLIKLAR324.586.693 304.928.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.990.213 2.628.117Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 60.169.134 50.942.141Ticari Borçlar39.455.036 38.922.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 39.455.036 38.922.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.981.844 4.181.306Diğer Borçlar293.973 571.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar293.973 571.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 215.339 1.041.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.221.797 5.681.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 10.221.797 5.681.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü496.961Kısa Vadeli Karşılıklar1.756.021 1.616.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 841.301 701.943Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 914.720 914.720ARA TOPLAM117.580.318 105.585.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.580.318 105.585.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 83.769.577 88.264.877Uzun Vadeli Karşılıklar1.423.059 970.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.423.059 970.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.192.636 89.235.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER202.772.954 194.820.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.729.396 111.048.409Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.242.491 17.455.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.242.491 17.455.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.018 186.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.549.863 -41.495.589Yabancı Para Çevrim Farkları16 -38.549.863 -41.495.589Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.664.534Yasal Yedekler16 2.664.534 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 4.927.010 -3.557.441Net Dönem Karı veya Zararı16 8.948.474 8.484.451Kontrol Gücü Olmayan Paylar-915.657 -940.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.813.739 110.108.122TOPLAM KAYNAKLAR324.586.693 304.928.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Dönem Karı (Zararı)940.669 940.669 -76.697 863.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.942 2.026.709 2.080.651 -263.483 1.817.168Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 403.567 17.269.509 -27.850.623 2.664.534 -3.557.441 940.669 117.366.965 -5.555.102 111.811.863Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122Transferler8.484.451 -8.484.451Dönem Karı (Zararı)8.948.474 8.948.474 24.630 8.973.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-213.213 2.945.725 2.732.513 2.732.513Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -27.018 17.269.509 -38.549.863 2.664.534 4.927.010 8.948.474 122.729.396 -915.657 121.813.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.973.104 863.972DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-213.213 -53.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-273.350 -69.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.137 15.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri60.137 15.214Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.945.725 2.026.709Yabancı Para Çevrim Farkları16 2.945.725 2.026.709DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.732.512 1.972.767TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.705.616 2.836.739Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.630 -340.180Ana Ortaklık Payları11.680.986 3.176.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937066BIST