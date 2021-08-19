***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 157.160.820 122.074.261 87.820.734 58.174.998Satışların Maliyeti17 -123.133.681 -96.154.733 -65.726.171 -45.527.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.027.139 25.919.528 22.094.563 12.647.966BRÜT KAR (ZARAR)34.027.139 25.919.528 22.094.563 12.647.966Genel Yönetim Giderleri-5.589.880 -4.557.018 -3.140.923 -2.279.916Pazarlama Giderleri-17.614.215 -14.344.043 -9.764.449 -6.891.757Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.388.625 17.929.970 4.237.058 9.795.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.476.548 -6.312.630 -6.817.117 -2.908.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.735.121 18.635.807 6.609.132 10.363.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.735.121 18.635.807 6.609.132 10.363.936Finansman Gelirleri8.416.861 4.057.594 2.816.587 1.762.754Finansman Giderleri-19.417.733 -17.258.985 -7.103.579 -8.085.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.734.249 5.434.416 2.322.140 4.040.837Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.421.374 -1.001.311 -139.620 -471.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.501.107 -323.960 -2.004.146 -185.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.922.481 -677.351 1.864.526 -286.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133DÖNEM KARI (ZARARI)11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 40.457 -129.516 15.828 -52.819Ana Ortaklık Payları11.115.166 4.562.621 2.166.692 3.621.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.051.418 2.569.269Dönem Karı (Zararı)11.115.166 4.562.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 11.115.166 4.562.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.488.381 6.106.653Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.279.359 3.773.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.377.084 347.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.377.084 347.222Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.505.102 1.247.235Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-902.410 -344.507Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.407.512 1.591.742Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.421.374 1.001.311Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-251.790 -263.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.885.440 -8.100.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.654.599 -9.389.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 -89.140 228.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -24.565.459 -9.618.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.573.322 3.332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.573.322 3.332Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 8.216.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -13.010.465 -3.065.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.157.787 -7.550.997Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.594.481 -2.490.958İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 21.594.481 -2.490.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 779.357 -285.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.041.369 176.190Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -1.041.369 176.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler571.717 41.298İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)571.717 41.298Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 6.775.467 1.860.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.315.564 4.385.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.315.564 4.385.004Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.718.107 2.569.269Vergi İadeleri (Ödemeleri)-666.689YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-635.734 -7.654.617Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-635.734 -6.881.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -596.114 -6.881.922Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -39.620Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-772.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.432.769 18.727.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.432.769 18.727.687Kredilerden Nakit Girişleri5 2.432.769 18.727.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.848.453 13.642.339Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 2.820.479 5.715.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.668.932 19.357.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.741.863 13.080.849DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 53.410.795 32.438.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.476.523 46.819.403Finansal Yatırımlar0 238.566Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 238.566Ticari Alacaklar6 90.901.669 66.994.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 598.806 509.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 90.302.863 66.484.910Diğer Alacaklar21 315.873 1.884.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar315.873 1.884.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 0 0Stoklar7 83.698.898 70.688.433Peşin Ödenmiş Giderler6.529.242 6.921.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.529.242 6.921.183Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 733.258 216.951Diğer Dönen Varlıklar4.408.117 2.092.553İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.408.117 2.092.553ARA TOPLAM240.063.580 195.856.213TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.063.580 195.856.213DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.585 39.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.585 39.232Maddi Duran Varlıklar12 90.834.620 84.847.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar166.620 176.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar166.620 176.040Peşin Ödenmiş Giderler8.653.350 7.103.622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.653.350 7.103.622Ertelenmiş Vergi Varlığı19 20.964.669 16.891.806Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar19 14.365 14.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR120.668.209 109.072.421TOPLAM VARLIKLAR360.731.789 304.928.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 5.797.176 2.628.117Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 63.786.463 50.942.141Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar59.614.569 38.922.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 59.614.569 38.922.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.960.663 4.181.306Diğer Borçlar1.143.012 571.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.143.012 571.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 0 1.041.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.457.090 5.681.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.457.090 5.681.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 2.501.107Kısa Vadeli Karşılıklar1.916.121 1.616.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.001.401 701.943Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 914.720 914.720ARA TOPLAM152.176.201 105.585.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.176.201 105.585.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 76.344.271 88.264.877Uzun Vadeli Karşılıklar2.048.248 970.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.048.248 970.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.392.519 89.235.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER230.568.720 194.820.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.003.994 111.048.410Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.854.174 17.455.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.854.174 17.455.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-415.335 186.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.053.640 -41.495.588Yabancı Para Çevrim Farkları-32.053.640 -41.495.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 4.264.281 2.664.534Yasal Yedekler16 4.264.281 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.327.263 -3.557.441Net Dönem Karı veya Zararı16 11.115.166 8.484.451Kontrol Gücü Olmayan Paylar-840.925 -940.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR130.163.069 110.108.123TOPLAM KAYNAKLAR360.731.789 304.928.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Dönem Karı (Zararı)4.562.621 4.562.621 -129.516 4.433.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-573.025 5.715.086 5.142.061 340.693 5.482.754Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -223.400 17.269.509 -24.162.246 2.664.534 -3.557.441 4.562.621 124.050.327 -5.003.745 119.046.582Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122Transferler8.484.451 -8.484.451Dönem Karı (Zararı)11.115.166 11.115.166 40.457 11.155.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-601.530 9.441.948 1.599.747 -1.599.747 8.840.419 58.905 8.899.324Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -415.335 17.269.509 -32.053.640 4.264.281 3.327.263 11.115.166 131.003.994 -840.925 130.163.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-601.530 -573.025 -388.317 -519.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-751.912 -734.648 -478.562 -665.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler150.382 161.623 90.245 146.409Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri150.382 161.623 90.245 146.409Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.500.853 6.055.780 6.555.128 4.029.071Yabancı Para Çevrim Farkları16 9.500.853 6.055.780 6.555.128 4.029.071DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.899.323 5.482.755 6.166.811 3.509.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.054.946 9.915.860 8.349.331 7.079.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.362 211.177 74.733 551.357Ana Ortaklık Payları19.955.584 9.704.683 8.274.598 6.527.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959377BIST