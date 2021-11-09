***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:11
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 249.658.272 186.750.431 92.497.452 64.676.170
Satışların Maliyeti
17 -195.011.637 -150.389.901 -71.877.956 -54.235.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.646.635 36.360.530 20.619.496 10.441.002
BRÜT KAR (ZARAR)
54.646.635 36.360.530 20.619.496 10.441.002
Genel Yönetim Giderleri
-9.235.773 -8.096.177 -3.645.893 -3.539.159
Pazarlama Giderleri
-29.844.622 -21.222.429 -12.230.407 -6.878.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 29.200.481 30.571.595 4.811.856 12.641.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.820.068 -10.373.219 -3.343.520 -4.060.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.946.653 27.240.300 6.211.532 8.604.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.946.653 27.240.300 6.211.532 8.604.493
Finansman Gelirleri
9.307.160 9.583.777 890.299 5.526.183
Finansman Giderleri
-23.881.425 -29.335.925 -4.463.692 -12.076.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.372.388 7.488.152 2.638.139 2.053.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.595.635 -2.489.723 3.174.261 -1.488.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.843.056 -2.580.420 -341.949 -2.256.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.438.691 90.697 3.516.210 768.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 7.555 -116.113 -32.902 13.403
Ana Ortaklık Payları
16.960.468 5.114.542 5.845.302 551.921
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.892.093 -3.653.507
Dönem Karı (Zararı)
16.960.468 5.114.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 16.960.468 5.114.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
440.824 8.924.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.507.672 4.509.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.940.873 201.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.940.873 201.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.114.663 1.615.193
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-684.598 -546.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.799.261 2.161.805
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -4.595.635 2.489.723
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-526.749 108.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.818.180 -17.692.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.587.841 -14.906.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -108.978 204.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -31.478.863 -15.110.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.826.698 -56.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.826.698 -56.668
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 8.216.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -37.651.161 -9.113.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.658.634 -6.145.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.907.729 3.055.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.907.729 3.055.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.440.758 171.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.369 -3.278.086
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -1.041.369 -3.278.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.189.613 80.397
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 19.051.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.138.113 80.397
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 9.412.973 -26.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-775.430 4.310.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-775.430 4.310.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.583.112 -3.653.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.691.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-699.289 -11.432.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.500 81.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 120.500 81.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-819.789 -10.797.807
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -777.956 -10.797.807
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -41.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-716.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.034.122 37.120.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.034.122 18.068.754
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -21.034.122 18.068.754
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.051.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.841.318 22.034.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 8.964.172 6.531.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.877.146 28.566.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.647.346 13.080.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.770.200 41.647.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.157.619 46.819.403
Finansal Yatırımlar
238.566
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
238.566
Ticari Alacaklar
98.151.865 66.994.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21 618.644 509.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 97.533.221 66.484.910
Diğer Alacaklar
62.497 1.884.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.497 1.884.548
Stoklar
7 108.339.594 70.688.433
Peşin Ödenmiş Giderler
7.840.792 6.921.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.840.792 6.921.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.725.202 216.951
Diğer Dönen Varlıklar
2.867.983 2.092.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.867.983 2.092.553
ARA TOPLAM
252.145.552 195.856.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.145.552 195.856.214
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
34.585 39.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.585 39.231
Maddi Duran Varlıklar
12 92.639.781 84.847.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 217.873 176.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
217.873 176.040
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.842.647 7.103.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.842.647 7.103.622
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 24.513.265 16.891.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 14.365 14.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.262.516 109.072.420
TOPLAM VARLIKLAR
378.408.068 304.928.634
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.472.844 2.628.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.897.433 50.942.141
Ticari Borçlar
6 70.145.629 38.922.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 70.145.629 38.922.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.740.548 4.181.306
Diğer Borçlar
1.709.408 571.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.709.408 571.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 1.041.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 15.094.596 5.681.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 15.094.596 5.681.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.843.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.042.553 1.616.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.127.833 701.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 914.720 914.720
ARA TOPLAM
168.946.067 105.585.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.946.067 105.585.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 47.799.446 88.264.877
Diğer Borçlar
19.051.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.051.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.485.605 970.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.485.605 970.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.336.551 89.235.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.282.618 194.820.511
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.950.135 111.048.410
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 16.724.633 17.455.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.724.633 17.455.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-544.876 186.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.823.260 -41.495.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -27.823.260 -41.495.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.264.281 2.664.534
Yasal Yedekler
16 4.264.281 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.327.263 -3.557.441
Net Dönem Karı veya Zararı
16 16.960.468 8.484.451
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -824.685 -940.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.125.450 110.108.123
TOPLAM KAYNAKLAR
378.408.068 304.928.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
5.114.542 5.114.542 -116.113 4.998.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.568 6.531.986 6.293.418 346.692 6.640.110
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 111.057 17.269.509 -23.345.346 2.664.534 -3.557.441 5.114.542 125.753.605 -4.984.343 120.769.262
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122
Transferler
8.484.451 -8.484.451
Dönem Karı (Zararı)
16.960.468 16.960.468 7.555 16.968.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-731.071 13.672.328 1.599.747 -1.599.747 12.941.258 108.047 13.049.305
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -544.876 17.269.509 -27.823.260 4.264.281 3.327.263 16.960.468 140.950.135 -824.685 140.125.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-731.071 -238.568 -129.541 334.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.839 -305.856 -161.927 428.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
182.768 67.288 32.386 -94.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
182.768 67.288 32.386 -94.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.672.328 6.878.679 4.171.475 822.899
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 13.672.328 6.878.679 4.171.475 822.899
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.941.257 6.640.111 4.041.934 1.157.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.909.280 11.638.540 9.854.334 1.722.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.602 230.579 16.240 19.402
Ana Ortaklık Payları
29.793.678 11.407.961 9.838.094 1.703.278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976339
BIST