***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 249.658.272 186.750.431 92.497.452 64.676.170Satışların Maliyeti17 -195.011.637 -150.389.901 -71.877.956 -54.235.168TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.646.635 36.360.530 20.619.496 10.441.002BRÜT KAR (ZARAR)54.646.635 36.360.530 20.619.496 10.441.002Genel Yönetim Giderleri-9.235.773 -8.096.177 -3.645.893 -3.539.159Pazarlama Giderleri-29.844.622 -21.222.429 -12.230.407 -6.878.386Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 29.200.481 30.571.595 4.811.856 12.641.625Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -17.820.068 -10.373.219 -3.343.520 -4.060.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.946.653 27.240.300 6.211.532 8.604.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.946.653 27.240.300 6.211.532 8.604.493Finansman Gelirleri9.307.160 9.583.777 890.299 5.526.183Finansman Giderleri-23.881.425 -29.335.925 -4.463.692 -12.076.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.372.388 7.488.152 2.638.139 2.053.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.595.635 -2.489.723 3.174.261 -1.488.412Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.843.056 -2.580.420 -341.949 -2.256.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.438.691 90.697 3.516.210 768.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324DÖNEM KARI (ZARARI)16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 7.555 -116.113 -32.902 13.403Ana Ortaklık Payları16.960.468 5.114.542 5.845.302 551.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.892.093 -3.653.507Dönem Karı (Zararı)16.960.468 5.114.542Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 16.960.468 5.114.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler440.824 8.924.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.507.672 4.509.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.940.873 201.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.940.873 201.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.114.663 1.615.193Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-684.598 -546.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.799.261 2.161.805Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -4.595.635 2.489.723Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-526.749 108.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.818.180 -17.692.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.587.841 -14.906.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 -108.978 204.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -31.478.863 -15.110.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.826.698 -56.668İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.826.698 -56.668Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 8.216.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -37.651.161 -9.113.678Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.658.634 -6.145.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.907.729 3.055.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 31.907.729 3.055.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -1.440.758 171.786Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.041.369 -3.278.086Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -1.041.369 -3.278.086Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.189.613 80.397İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21 19.051.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.138.113 80.397Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 9.412.973 -26.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-775.430 4.310.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-775.430 4.310.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.583.112 -3.653.507Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.691.019YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-699.289 -11.432.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri120.500 81.933Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 120.500 81.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-819.789 -10.797.807Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -777.956 -10.797.807Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -41.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-716.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.034.122 37.120.254Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-21.034.122 18.068.754Kredilerden Nakit Girişleri5 -21.034.122 18.068.754Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.051.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.841.318 22.034.511Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 8.964.172 6.531.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.877.146 28.566.497DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 41.647.346 13.080.849DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.770.200 41.647.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.157.619 46.819.403Finansal Yatırımlar238.566Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri238.566Ticari Alacaklar98.151.865 66.994.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 21 618.644 509.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 97.533.221 66.484.910Diğer Alacaklar62.497 1.884.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar62.497 1.884.548Stoklar7 108.339.594 70.688.433Peşin Ödenmiş Giderler7.840.792 6.921.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.840.792 6.921.183Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.725.202 216.951Diğer Dönen Varlıklar2.867.983 2.092.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.867.983 2.092.553ARA TOPLAM252.145.552 195.856.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR252.145.552 195.856.214DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.585 39.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.585 39.231Maddi Duran Varlıklar12 92.639.781 84.847.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 217.873 176.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar217.873 176.040Peşin Ödenmiş Giderler8 8.842.647 7.103.622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.842.647 7.103.622Ertelenmiş Vergi Varlığı19 24.513.265 16.891.806Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar19 14.365 14.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.262.516 109.072.420TOPLAM VARLIKLAR378.408.068 304.928.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 14.472.844 2.628.117Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 59.897.433 50.942.141Ticari Borçlar6 70.145.629 38.922.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 70.145.629 38.922.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.740.548 4.181.306Diğer Borçlar1.709.408 571.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.709.408 571.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 1.041.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.094.596 5.681.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.094.596 5.681.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 2.843.056Kısa Vadeli Karşılıklar2.042.553 1.616.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.127.833 701.943Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 914.720 914.720ARA TOPLAM168.946.067 105.585.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.946.067 105.585.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 47.799.446 88.264.877Diğer Borçlar19.051.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19.051.500Uzun Vadeli Karşılıklar2.485.605 970.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.485.605 970.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.336.551 89.235.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER238.282.618 194.820.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.950.135 111.048.410Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 16.724.633 17.455.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.724.633 17.455.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-544.876 186.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.823.260 -41.495.588Yabancı Para Çevrim Farkları16 -27.823.260 -41.495.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 4.264.281 2.664.534Yasal Yedekler16 4.264.281 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.327.263 -3.557.441Net Dönem Karı veya Zararı16 16.960.468 8.484.451Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -824.685 -940.287TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.125.450 110.108.123TOPLAM KAYNAKLAR378.408.068 304.928.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Dönem Karı (Zararı)5.114.542 5.114.542 -116.113 4.998.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-238.568 6.531.986 6.293.418 346.692 6.640.110Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 111.057 17.269.509 -23.345.346 2.664.534 -3.557.441 5.114.542 125.753.605 -4.984.343 120.769.262Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122Transferler8.484.451 -8.484.451Dönem Karı (Zararı)16.960.468 16.960.468 7.555 16.968.023Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-731.071 13.672.328 1.599.747 -1.599.747 12.941.258 108.047 13.049.305Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -544.876 17.269.509 -27.823.260 4.264.281 3.327.263 16.960.468 140.950.135 -824.685 140.125.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.968.023 4.998.429 5.812.400 565.324DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-731.071 -238.568 -129.541 334.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.839 -305.856 -161.927 428.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler182.768 67.288 32.386 -94.335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri182.768 67.288 32.386 -94.335Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.672.328 6.878.679 4.171.475 822.899Yabancı Para Çevrim Farkları16 13.672.328 6.878.679 4.171.475 822.899DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.941.257 6.640.111 4.041.934 1.157.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.909.280 11.638.540 9.854.334 1.722.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar115.602 230.579 16.240 19.402Ana Ortaklık Payları29.793.678 11.407.961 9.838.094 1.703.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976339BIST