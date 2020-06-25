***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde yapılmış olup özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına yönelik daha önce KAP'ta açıklanan Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.2020 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı 25.06.2020.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanalar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852956BIST