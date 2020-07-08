***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? yeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde yapılmış olup özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına yönelik daha önce KAP'ta açıklanan Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.2020 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı 25.06.2020.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanalar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2020 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857262BIST