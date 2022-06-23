***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2021 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,12 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mayıs 2022 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 12.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile 16.06.2022 Perşembe Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.- Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. - Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. - Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy birliği ile kabul edildi.- Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk, Emre Emsen ve Serkan Kurtuluş ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Mustafa Kemal Kesen'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - 2022 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı GörüşülmediGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 16.06.2022 - Kap.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 16.06.2022 - Kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2022 Perşembe Günü Saat: 14.00'de şirket merkezinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038883BIST