***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 08.09.2022Genel Kurul Tarihi 11.10.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953 Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları olmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gersan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11 Ekim 2022 Salı günü, saat 14.00'de ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061786BIST