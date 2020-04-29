***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Erteleme Kararına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 30.04.2020 tarihinde saat 10:00'da İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No: 39 Tuzla/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının çağrı ilanı 07.04.2020 tarihli ve 10053 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 551. sayfasında yayınlanmıştır. Ancak Çin'de başlayarak dünyaya yayılan COVID-19 salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair ilgili Bakanlıklarımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını sağlamak ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 20.03.2020 tarihli 53382221 sayılı duyuru ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yapılan açıklamaya istinaden, Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, 26.03.2020 tarihli 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın iptaline ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idareye yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır. Tüm yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841104BIST