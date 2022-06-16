***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GEREL, TREGREL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GEREL, TREGREL00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 -1.277.599,828. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.743.495,18 24.274.396,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 50.670,7 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.794.165,88 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağ 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 5.743.945,18 ET- - - 0 0 0 0 0TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıGersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılmasına ve kâr payı dağıtımı yapılmayacağının 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037714BIST