***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2022 16:52
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GEREL, TREGREL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GEREL, TREGREL00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 -1.277.599,82
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.743.495,18 24.274.396,54
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 50.670,7 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.794.165,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağ 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 5.743.945,18 ET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.
Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılmasına ve kâr payı dağıtımı yapılmayacağının 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037714
BIST