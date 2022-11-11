***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımının Genel Kurul'da OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.11.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinli T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079526BIST