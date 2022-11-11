Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2022 16:48
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımının Genel Kurul'da Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.11.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinli T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079526


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:574.497
Değişim :  0,66% |  29,58
Açılış :  4.541  
Önceki Kapanış :  4.467  
En Yüksek
4.552 En Düşük
4.471
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,40 88.977.807 % 10,00  
BRYAT 956,30 194.340.862 % 10,00  
CELHA 28,60 27.985.852 % 10,00  
VERUS 96,80 54.462.651 % 10,00  
MIATK 107,90 361.305.508 % 9,99  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,5283 18,5323 % 0,23  
Euro 19,1198 19,1385 % 1,52  
Sterlin 21,7767 21,8859 % 0,85  
Frank 19,4602 19,5774 % 2,03  
Riyal 4,9151 4,9397 % 0,24  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 8,85  
Altın Gr. 1.050 1.050 6,45  
Cumhuriyet 6.957 7.063 112,00  
Tam 6.928 7.052 34,00  
Yarım 3.365 3.448 17,00  
Çeyrek 1.682 1.723 8,00  
Gümüş.Ons 21,58 21,61 -0,09  
Gümüş Gr. 12,86 12,88 -0,02  
B. Petrol 96,41 96,41 2,74  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru