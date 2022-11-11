***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.11.2022 16:48
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımının Genel Kurul'da Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.11.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinli T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079526
BIST
16:574.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 29,58
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:5718,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:5719,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2782
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:571.052,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.052,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:54
|AKENR
|4,40
|88.977.807
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|194.340.862
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.305.508
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.372.908
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|48.696.375
|% -9,95
|
|TURGG
|266,00
|36.791.852
|% -8,40
|
|KZBGY
|17,07
|195.130.081
|% -7,03
|
|ETILR
|9,54
|33.527.669
|% -4,50
|
|THYAO
|112,80
|7.224.309.543
|% -0,53
|
|EREGL
|37,18
|5.772.004.245
|% -0,96
|
|ASELS
|39,44
|5.189.528.793
|% 3,68
|
|PETKM
|14,41
|3.273.696.146
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,76
|2.686.830.977
|% -0,10
|
|ODAS
|10,85
|2.727.449.728
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,17
|561.861.552
|% -2,69
|
|TSKB
|3,11
|712.439.540
|% -0,64
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5283
|18,5323
|% 0,23
|
|Euro
|19,1198
|19,1385
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,7767
|21,8859
|% 0,85
|
|Frank
|19,4602
|19,5774
|% 2,03
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,45
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.063
|112,00
|
|Tam
|6.928
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.365
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|2,74
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.29 ) 3, 963
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAKAB, AKENR, PRDGS, TUCLK, BRSAN, EGPRO, ALCTL, BRYAT, CELHA, MIATK
-
17:09
EGPRO, ERCB, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
SRVGY, BALAT, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09MANAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 871, 960 adet işlem