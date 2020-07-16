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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

16.07.2020 17:06
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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 16.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3058 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860114


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Tam 2.669 2.683 -2,90  
Yarım 1.296 1.312 -1,40  
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Gümüş Gr. 4,26 4,27 -0,02  
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