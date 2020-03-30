***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmak ve bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak, müşterilerimizi, tüm paydaşlarımızı ve ailelerini güvende ve sağlıklı tutmak amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin özeti aşağıda sunulmaktadır.-05.03.2020 tarihinden itibaren Şirketimizde tüm seyahatler askıya alınmıştır. Ayrıca ofislerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri alınıp tüm çalışanlar Covid-19 hakkında bilgilendirilmiş ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri hatırlatılmıştır.-Çalışanlarımızın sağlığı birincil önceliğimiz. Herhangi bir sorun yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri eksiksiz yerine getiriyoruz-Salgının yayılma hızı göz önünde bulundurularak beyaz yaka çalışanlardan iş nedeni ile ofiste olması gerekenlerin dışındaki çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi sağlanmıştır. Çalışmaya devam etmesi gereken ekipler için yemekhanelerde açıkta bulunan malzeme ve yiyecekler kontrol altına alınmış, yemekhane saatleri aynı anda sınırlı sayıda personelin birlikte olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş, servis saatleri esnetilmiş ve yeni oturma düzeni oluşturulmuştur. Personel servislerinde, ofislerde ve tüm ortak alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış, hizmet elemanlarına hijyen eğitimi verilmiştir.-Şirketimizin en önemli değeri olan çalışanları da sosyal mesafeyi koruma, hijyen ve sağlık konularında çeşitli duyurularla tüm platformlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.-Çalışanların yurtdışına çıkışlarının durdurulmasının ardından yurtdışından ve umreden dönmüş olan çalışanların 14 gün karantina kuralına uyması sağlanmıştır. 60 yaş üzeri ve risk grubunda olan çalışanlar belirlenmiş, idari izinli olarak evde kalmaları için iletişim yapılmıştır.-Bu süre içerisinde izne gönderilen çalışanlarımız yıllık ücretli izin haklarından mahsup edilmek üzere ücretli izinli sayılacaklardır.-Şu an için üretimi durduran üretim tesisimiz bulunmamakla birlikte, hem ilgili ülkelerdeki sağlık birimlerinin vereceği kararlar doğrultusunda hem de talep yönlü azalışlar göz önünde bulundurularak üretimde yavaşlama ya da üretimi durdurma yoluna gidilebilecektir. II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gereken bir durum oluştuğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Bu olağandışı dönemi tüm ülke ve dünya adına sağlıklı bir şekilde atlatmamızı diliyor, en kısa sürede normal koşullara dönülmesini umuyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833444BIST