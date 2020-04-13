***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 13:58
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.04.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna açıklamış olduğumuz Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında Şirketimiz "Türkiye Tek Yetkilisi" konumunda olup, UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizde İlaç, Sağlık, Otomotiv, Makine, İnşaat, Yiyecek-İçecek, Eczacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde Satış, İş ve Ürün Geliştirme, Pazarlama, Mühendislik, Robot Teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Corana Virüs ("Covid-19") konusunda faaliyetlerimizi artırdığımızı ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini kamuoyuna duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837425
BIST
17:2296.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -82,36
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:226,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0937
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:227,4186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1034
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:22370,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 6,68
|Açılış
|: 370,17
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
370,34
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,73
|342.703.322
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.191.104
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.848.080
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|15.576.429
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|40.729.058
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.881.218
|% -5,63
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|GARAN
|8,53
|981.038.397
|% -1,16
|
|PGSUS
|55,85
|883.352.726
|% 9,62
|
|ASELS
|24,94
|468.914.607
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,03
|343.772.076
|% -1,46
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,03
|144.921.422
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|176.455.899
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4666
|8,5090
|% 1,82
|
|Frank
|6,9955
|7,0376
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.698
|11,07
|
|Altın Gr.
|370
|370
|6,60
|
|Cumhuriyet
|2.367
|2.423
|43,50
|
|Tam
|2.433
|2.494
|48,50
|
|Yarım
|1.184
|1.214
|22,00
|
|Çeyrek
|594
|607
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,76
|31,76
|0,28
|
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