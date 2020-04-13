***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.04.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna açıklamış olduğumuz Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında Şirketimiz "Türkiye Tek Yetkilisi" konumunda olup, UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizde İlaç, Sağlık, Otomotiv, Makine, İnşaat, Yiyecek-İçecek, Eczacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde Satış, İş ve Ürün Geliştirme, Pazarlama, Mühendislik, Robot Teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Corana Virüs ("Covid-19") konusunda faaliyetlerimizi artırdığımızı ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837425BIST