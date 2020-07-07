***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yüksel Kardeş'in Weiser Asset Management Limited aracı kurumunda olan 6.500.000 adet hissesi rehin gösterilerek, Şirketimiz ile Silo Equity Partners SPC arasında 18 ay ödemesiz 84 Ay vadeli ve %8 Türk Lirasına sabit basit faizli 23.237.760 TL anapara tutarında kredi kullanımı için kredi sözleşmesi imzalanmıştır.Bu itibarla, 18 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 84 ay vadeli kredinin, üçer aylık dönemlerde faiz ödemeleri olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856200BIST